Algarabía | “PoderRosa”

Hola queridos lectores y lectoras, hoy llegamos a una edición más de mi columna de opinión. Y en esta ocasión quiero platicarles sobre el proyecto llamado “PoderRosa”.





Hace algunos años tuve el honor de conocer a Alejandra García directora de Juntos Una Experiencia Compartida A.C. esto sucedió mientras fuimos becarias de RISEUP LATAM junto con otro importante grupo de personas líderes de organizaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro.





El caso particular de Ale, llamó de sobre manera mi atención, ya que ella es una mujer joven y muy profesional en su trabajo, me contagio su amor y su pasión por la asociación a la que ella estaba representando, hablaba de la importancia de la inclusión social de las personas con discapacidad, de cómo desde las esferas empresariales, educativas, públicas etcétera se puede abonar para impulsar el desarrollo de proyectos que beneficien a las personas que viven con algún tipo de discapacidad, me emocioné al escucharle hablar sobre los logros que han tenido desde que comenzó este proyecto y debo confesarles que se gano mi respeto y admiración junto con todas las personas que hacen posible que esta asociación siga aportando beneficios al Estado de San Luis Potosí.





Hoy a varios años de distancia de aquel momento volví a coincidir con Ale por una invitación que recibí por parte de Juntos Una Experiencia Compartida A.C. a la presentación de un proyecto de suma importancia para las mujeres que viven con algún tipo de discapacidad. Este proyecto consiste en llevar las herramientas de preparación para que ellas (las mujeres con discapacidad) participen activamente en política.





Cómo ya es bien sabido, la ley exige a los partidos políticos un porcentaje para personas con discapacidad y Juntos ha llevado a cabo talleres a lo largo y ancho del estado para los comités municipales de algunos de los partidos políticos interesados en la inclusión y la participación social, para llevar a hechos reales y qué lo que dice la ley se cumpla y no sean solo participaciones testimoniales llenas de desventajas y abusos. Ya qué, desafortunadamente muchas personas que han participado políticamente bajo esta exigencia no tienen el apoyo que deberían tener e incluso han sido violentados y violentadas políticamente, y quiero pensar que es por falta de conocimiento de los partidos políticos y no por una negligencia de querer utilizar a las personas para “cubrir estas cuotas”.





Así es cómo nace el proyecto llamado “PodeRosa”, un objetivo muy claro; que las mujeres con discapacidad tengan un espacio dentro de los partidos políticos para que ellas lleguen finalmente a ocupar los lugares correspondientes en los ayuntamientos, en los Gobiernos Estatales, en las Cámaras Locales, Cámara Federal, en el Senado y porqué no también llegar a la Presidencia de la República.





Hablando con ellas, me encontré con mujeres muy preparadas y con la capacidad de ser quienes dicten las leyes en favor no solo de los grupos sociales a los que pertenecen; también a tomar decisiones donde el día de hoy los espacios se encuentran ocupados con todo tipo de personajes, pero no por aquellos que tienen una lucha constante para poder sobrevivir en ciudades que no son accesibles para las personas con discapacidad, o para personas originarias de Pueblos Indígenas, o cualquier otro grupo de la sociedad que jamás esta representado en las legislaturas y es muy común que se les utilice para los fines que son ajenos a sus luchas.





Ser mujer en México es sumamente peligroso, asesinan a 11 mujeres en promedio todos los días en nuestro país, a las mujeres las acosan en las calles, en los espacios laborales, en las escuelas, en el transporte público, a las mujeres se les paga en promedio un 30% menos que a los hombres elaborando las mismas tareas, las mujeres realizan hasta tres jornadas diferentes de trabajo a lo largo del día (empleo, auto empleo y amas de casa/cuidadora). Imagine usted que eso viven las mujeres que no tienen una discapacidad que les impida llevar una vida a ritmo normal, ahora imagine eso mismo, pero siendo una mujer con discapacidad en México.





Gracias por llegar a este punto de la lectura y te ruego que lo compartas y me dejes un comentario en hola@marvelycostanzo.com hasta la siguiente Algarabía.