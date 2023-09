Algarabía | La incomodidad es la llave del éxito

Cuántos años pasa la gente hablando y recordando los debí, los pude y los hubiera, yendo a clases, visitando congresos y consumiendo todo lo relacionado a la autoayuda hasta que, por fin, si es que eso llega, deciden HACER algo.









Hay una estadística que señala que solo el cinco porciento de las personas que se inscriben a algún curso o capacitación para mejorar sus habilidades profesionales o desarrollar nuevas habilidades; deciden hacer algo productivo con la información adquirida. Eso se debe a que muchas personas desean un cambio en su vida, lo quieren con todas sus fuerzas y están dispuestos a invertir el tiempo y el dinero necesario, pero al final no están listos para sentirse lo suficientemente incómodos para lograr que algo maravilloso les suceda en su vida, lo que quiere decir es que, no lo querían tanto como decían.





La gente que conquista el éxito no solo esta dispuesta a sentirse incómoda, sino que sabe que es probable que la incomodidad se convierta en un hábito si quiere seguir siendo exitosa. El músculo que necesitas para lograr el éxito es como cualquier otro músculo, tienes que usarlo o deja de ser fuerte. Si tienes un gran logro y te sientes lleno de adrenalina y de fuerza y te repites ¡VOY a lograrlo!, pero después te sientas en tu sofá a esperar a que llegue una oleada de milagros, vas a perder todo el músculo que ganaste y regresarás a ser el malvavisco viscosito que eras antes de empezar a ejercitarte.









Mantente en movimiento, sigue creciendo, deja atrás los obstáculos, sigue evolucionando. Cuando logres la primera conquista avanza a la siguiente y después da otro paso adelante. Cada vez que creces puedes aprender algo nuevo, lo que significa que tienes que sentirte incomodo una vez más, porque cuando llegas a un nuevo nivel te esperan más desafíos que seguro no has experimentado antes. Es la disposición para seguir adelante a pesar de los desafíos, a no esconderte de ellos y evitar regresar a tu zona de confort…esto es lo que separa a los exitosos de los fracasados.





La vida es moverse hacia adelante y evolucionar, o encogerse y morir. Si quieres evolucionar, tienes que enfrentarte a los obstáculos en lugar de huir de ellos. Los obstáculos y los desafíos son agentes de crecimiento. Nadie logra crecer sin enfrentarse a los desafíos y superarlos.





Si quieres la nueva vida que dices querer, tienes que ponerte manos a la obra y dejar que la incomodidad sea tu aliada para lograr el éxito que deseas para ti.





Sígueme en mis redes sociales. FB @MarvelyCostanzo X @MarvelyCostanzo IG @MarvelyCostanzo Threads @MarvelyCostanzo