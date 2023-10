Algarabía | Enamórate de ti.

Imagínate qué sería de nuestro mundo si todos se amaran tanto como para no sentirse amenazados por las opiniones de los demás, por el color de tu piel, por la preferencia sexual, talentos, educación, posesiones materiales o falta de ellas, creencias religiosas, costumbres. Imagínate lo diferente que sería tu realidad, y la de todos los que te rodean si despertaras en la mañana seguro de tu amor propio y de lo importante que eres para el planeta.





Si te olvidaras de la vergüenza, de la culpa, duda y odio y te permitieras ser, hacer y tener todo lo que tu corazón desee.





Para poder perpetuar este amor propio tan radical que cambiará tu realidad, te dejo algunas maneras para que vuelvas a enamorarte de ti:





1.- Aprecia lo especial que eres. Nunca ha habido alguien exactamente como tú. Se te otorgaron habilidades y talentos para que los compartas con el mundo, y aunque todos tienen habilidades y talentos especiales, nadie usará los suyos de la misma manera que tú.





2.- Haz cosas que amas. Cuando constantemente te niegas a la gente, a la comida y a las cosas y experiencias que te hacen sentir vivo, mandas un mensaje muy malo a tu subconsciente. No eres una persona egoísta si te cuidas a ti mismo, solo alguien mucho más feliz. Cuídate como si fueras la persona más maravillosa que hayas conocido.





3.- Deshazte de las bromas negativas que te haces a ti mismo. El humor auto humillante es para perdedores. Lo entiendo puede ser increíblemente gracioso, hasta yo caigo en el de vez en cuando. Lo que te dices en el día a día es más poderoso de lo que te imaginas. Las bromas que parecen inofensivas se convierten a lo largo del tiempo, en creencias destructivas. Nuestros pensamientos se vuelven palabras, las palabras se vuelven creencias, las creencias se vuelven acciones, las acciones se vuelven hábitos y los hábitos se vuelven nuestra realidad.





4.- Perdónate a ti mismo (¡Pon atención! Este punto es extremadamente importante). Te equivocaste en el pasado. Te equivocarás de nuevo. Cada ser humano nace con la capacidad de cometer errores espectaculares. No estas solo, equivocarte no es tu superpoder. Supéralo. Arrastrar culpas y autocriticas es más que enfermizo y completamente carente de sentido. No eres mejor persona por sentirte culpable o mal por algo que hiciste, solo das más lastima.





5.- Ámate a ti mismo.









Gracias por leerme, te espero en la siguiente algarabía y sígueme en mis redes sociales @MarvelyCostanzo