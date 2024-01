Algarabía | Arráncate con este 2024

Estamos en el inicio de un año muy emocionante y de muchos cambios a nivel político en nuestro país. Bueno, si es que eres de ese porcentaje mínimo de la población que estamos inmersos en los vaivenes de la política y te interesa conocer a los actores que próximamente estarán inundando las calles con los espectaculares, las redes sociales con simpáticos monólogos explicándonos porque deberíamos votar por ellos o ellas.

Sin duda es un año emocionante porque cuando creemos que la propaganda política no puede caer mas bajo, siempre pero siempre hay algún Patiño que nos sorprende con una de sus gracias y su talento parecido al de un mono comiendo una banana.

Pero lo más importante de este año electoral no son los actores políticos, no querido lector o lectora, nos han hecho creer que el personaje por el cual vamos a votar es lo mas relevante de la ecuación; pero permítanme explicarles que sin las y los ciudadanos que acudimos a votar no existiría esta batalla épica entre los partidos políticos.

Estamos en un momento excelente para conocer a las flamantes personalidades que pedirán el favor de nuestro voto, y es por ello por lo que les invito a que nos informemos. Aquí les explico cuales son los cargos que se renovarán en nuestro estado este próximo domingo 2 de junio de 2024.

Entre los cargos a elegir en el orden federal se encuentra al próximo presidente o presidenta del país, se elegirán 128 senadores y 500 diputados federales. Y lo que respecta al ámbito local nos corresponde elegir a diputadas y diputados locales de los 15 distritos que corresponden al estado; es muy importante identificar cual es el distrito al que corresponde el domicilio de su credencial para votar. También se elegirá al presidente o presidenta municipal que corresponda a su lugar de residencia. Es decir; elegiremos tanto cámara alta, como cámara baja y alcaldías, esto significa que será la elección más importante de los últimos años.

Les tengo dos recomendaciones para este proceso; la primera es que investigue muy bien quienes son los actores que aspiran a los cargos antes mencionados, que de ser posible hable con ellos y ellas y les pregunte por los tópicos más importantes que le interesen a usted y a partir de ahí se tome el tiempo para decidir a quien le beneficiará con su voto; y por último pero no por ello menos importante, revisen su INE y chequen que sus datos estén correctos y para los mas jóvenes y esta es su primera elección; vayan a sacar su INE a las oficinas más cercanas a su domicilio lo más pronto posible y obviamente INFORMENSE de quienes pueden ser la mejor opción y quien es la persona que les hace más sentido o se sienten identificados.

Recuerden que a una sociedad informada difícilmente nos tomará el pelo y debemos elegir bien a nuestros representantes. Reciban un abrazo afectuoso y les invito que me sigan en mis redes sociales, me encuentran como @marvelycostanzo hasta la próxima algarabía.