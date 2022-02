Aclarando, amanece

En el boletín 1295 del gobierno del estado, de fecha 24 del mes en curso, se informa lo siguiente: “El titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) manifestó que el agua de San Luis Potosí es de y para las y los potosinos, señalando que “no vamos a bajar la guardia y apoyaremos la postura del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona en la lucha por los recursos hídricos de la Huasteca”, ante la intención del Gobierno de Nuevo León de revivir el proyecto Monterrey VI, ahora con el nombre de Agua del Pánuco”.

El documento no aclara quién es el titular de la CEA que emite tal declaración, pero “El funcionario potosino aclaró que, en el año 2015, el entonces gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón puso fin al proyecto Monterrey VI por presuntos actos de corrupción, ya que llevar agua del Río Pánuco a Monterrey costaría más de 18 mil millones de pesos en el año 2014, y ejecutarlo, ahora, después de 8 años el costo sería mucho mayor”.

Todavía más: “Reveló que, en ese mismo año, unas 50 organizaciones sociales se pronunciaron en contra de la extracción de agua del Río Pánuco, ya que además de no cumplir con estudios de impacto ambiental descubrieron que el líquido sería utilizado para extraer hidrocarburos de una cuenca a través de la técnica del fracking, que es romper la corteza terrestre hasta llegar a la fuente del combustible, una práctica rechazada y condenada a nivel mundial”.

Sin ser vocero del gobernador, el funcionario anónimo concluye que: “El Gobierno del Estado de San Luis Potosí hará lo necesario para que el proyecto Monterrey VI o Aguas del Pánuco no se lleve a cabo, pues afectaría los recursos hídricos de la Huasteca Potosina ya que en temporada de estiaje el cause (corrección mía: cauce por favor) del río Tampaón lleva un caudal de 15 mil metros cúbicos de agua (agregado mío: por segundo), lo que planean extraer para ser redirigidos al Estado de Nuevo León, aseveró”.

Y: “Por último, reiteró que se mantendrá firme y se cerrarán filas a lo enunciado por el Gobernador Gallardo Cardona para que el agua de San Luis Potosí se quede en el Estado y sea utilizada para beneficio de las y los potosinos”.

No me burlo ni me congratulo, pero así no vamos a ningún lado.

Hay que decir que el proyecto Monterrey VI considera la extracción de “hasta” 6 metros cúbicos por segundo y se usaría tubería de 84 pulgadas de diámetro a lo largo de 378 kilómetros.

No es cualquier cosa pues el agua se sacaría del río Tampaón que está a 20 metros sobre el nivel del mar y tendría que bombearse a la presa de Cerro Prieto en Nuevo León que está a 285 metros sobre el nivel del mar. El costo estimado en el proyecto fue de 13,500 millones de pesos antes de IVA.

La magnitud del proyecto explica en automático la magnitud del problema que tienen los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey. La soberbia de los funcionarios neoloneses los hace mentir. La Comisión Nacional del Agua no es dueña de un solo litro de agua de los ríos, pero es la entidad administrativa encargada de aplicar la Ley de Aguas Nacionales, especialmente en casos como éste.

No obstante, la CNA no puede pasar por encima de la soberanía del estado de San Luis Potosí, lo que la obligaría a pedir a los neoloneses que lleguen a un acuerdo con sus correspondientes potosinos y hasta entonces proceder con la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales.

Ora bien, el calificativo de “nacionales” encierra un concepto muy amplio que incluye el origen. Así, todos los nacidos en territorio de México somos “nacionales”. Los aquí nacidos “pertenecemos” a México, pero en esencia somos libres por mandato constitucional.

De manera que eso de que las “aguas son nacionales” es un argumento muy distante del propósito que se busca.

No obstante, seamos prácticos. Las aguas que transitan por el río Tampaón son las mismas que corresponden al río Santa María que a su vez alimenta la presa El Realito, ubicada en territorio de San Luis Potosí. Quien quita y a los neoloneses les agradara la idea de recibir aguas de esa presa pues estarían a una distancia similar. Sirve que el gobierno federal recupera el control de El Realito cuyas aguas gotean hacia San Luis Potosí capital por el pinche ducto que parece regadera. Así, no pareceríamos ojetes. ¿Cómo la ve?

EL QUE MANDA, ¡MANDA! SI SE EQUIVOCA, ¡VUELVE A MANDAR!... (¿SERÁ?)

Al comienzo de esta semana, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró ante los reporteros de la fuente gubernamental haber realizado dos cambios en su gabinete y anunció que esperaba realizar pronto otros cuatro, con lo que, digo yo, habrá renovado casi la mitad de los nombramientos expedidos hace exactamente 5 meses.

En reforzamiento a sus decisiones, explicó el mandatario que los cambios han ocurrido como parte de un proceso normal en su administración, es decir, que serán seis años de modificaciones en la nómina oficial de su gobierno. Por supuesto que el gobernador tiene todo el derecho de conservar o cambiar a sus colaboradores, pero, tratándose de actos de gobierno, los gobernados tenemos también el derecho de opinar sobre ellos.

Así las cosas, opino que un gobierno de cambios constantes no puede alcanzar la madurez suficiente para significar el trabajo de un equipo inestable. Si, por ejemplo, sale la titular de la Secretaría de Turismo, con ella se van todos los colaboradores que designó para que le acompañaran en un semestre que no les alcanzó ni para conocer las entradas de sus respectivas oficinas. Y quienes lleguen, con la/el nuevo titular, comenzarán por conocer el personal de base y al de confianza que trabajará con ellos por un tiempo que ninguno tiene asegurado.

El mandatario expresa que siempre buscará un plus en el rendimiento de su equipo de colaboradores y quienes no lo den, podrían irse despidiendo. De acuerdo, nada más que comedidamente le explico a usted, caro lector, que todo eso quiere decir que el equivocado es el gobernador, no los nominados. La compaginación de caracteres puede ser resultado del conocimiento mutuo, de la coincidencia de propósitos, pero yo estoy cierto que ninguna dificultad tiene conseguir los servicios de un buen profesional, especializado en la selección de personal directivo, que rinda los estándares exigidos por el gobernante y cumpla con los objetivos y metas del gobierno. Sufre porque quiere.

La estrategia de prueba y error ya no debe estar en práctica en estos momentos en que el tiempo es un factor muy importante para el mandatario. Sus asideros en el gobierno federal no son todo lo firmes que uno quisiera, de modo que el éxito de su administración depende del desempeño de su equipo. No le quedan más de dos años para fincar un gobierno estatal sólido. Por el momento ya no debe actuar como miembro de un partido sino como un mandatario que representa el interés de un estado. No debe participar en ninguna campaña interna ni externa. Ubicarse en ese contexto le permitirá un mejor desempeño, siempre y cuando se ponga a reflexionar el tema.

En San Luis Potosí nadie le puede disputar el poder. Nadie quiere ser su enemigo ni su adversario ni hay aquí conservadores al acecho. Así como dio un vuelco relevante en su política de acercamiento con los hombres de negocios del estado, puede consolidar también su administración si modifica varios de sus esquemas de gobierno, especialmente el de las relaciones laborales con los sindicatos de burócratas, a quienes con respeto puede colocar en su lugar y pedirles resultados.

Finalmente, y pese a la cercanía temporal, el árbol de la noche triste ya es cosa del pasado. Yo esperaría que para siempre.

EL COTARRO POLÍTICO

Bernardina Lara Argüelles estaría obligada a revisar la nómina de sus representantes ante la dirección de Pensiones del gobierno estatal, porque le juegan rudo… Hace muchos años que la autoridad perdió el control de la seguridad en el centro histórico, dicho por los comerciantes establecidos en el área. Robos a transeúntes y eventuales atracos a comerciantes hacen de la zona un desierto apenas se mete el astro rey… La dirigencia de la sección 26 del SNTE tiene serios problemas porque están acostumbrados a pasar la estafeta a sus incondicionales. Esta vez todo puede venírseles abajo por la inconformidad que permea a las bases. Por supuesto, mientras son peras o son manzanas traen un desmadre en los manejos internos lo que retrasa el trabajo administrativo de la Sege… Estima la secretaría de Turismo que los visitantes dejarían en San Luis Potosí unos 870 millones de pesos durante la Semana Santa que se aproxima. Ojalá se cumpla… Por segunda semana consecutiva, las estadísticas de contagios y hospitalizaciones por Covid-19 muestran una clara tendencia a la baja: ayer se registraron 726 nuevos contagios. De continuar con este registro a la baja, San Luis Potosí podría continuar en Semáforo Epidemiológico color verde, lo que representaría un importante avance en el combate a la pandemia que libran gobierno y ciudadanos… Pues el terrible Manolo está feliz porque estrenará capucha en la próxima procesión silente… HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx