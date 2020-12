Abrazos, palabras y silencio

Hay un remedio muy sencillo para ser feliz y se resume en tres palabras: Hablar, callar y abrazar; siempre será mejor callar que hablar, ya que hablar puede llevarnos a hablar sin medir consecuencias y no saber cuándo es mejor callar que continuar hablando. Mientras la mayoría de mexicanos quisiéramos vivir en el país de las Maravillas en el que el presidente vive, nos preguntamos cuáles datos son realidad, ya que acorde a sus datos, todo marcha de maravilla, la pandemia está controlada aunque los hospitales estén al 122 por ciento de ocupación, la corrupción y el dispendio se han terminado, el tráfico de influencias familiares está prohibido, la economía va en jauja, la violencia ha bajado, especialmente en contra de las mujeres, aunque haya un promedio diario de violencia mayor que hace dos años, la pobreza se subsidia con compra de votos y todos vivimos felices aunque la polarización entre hermanos mexicanos jamás se haya visto más exacerbada, por eso, me pregunto en qué mundo vivimos los más, porque en el que él vive es el mundo donde, aunque haya habido problemas en lo fundamental, la tarea de los 100 compromisos está cumplida, tal vez por eso, posterior al informe, el Coordinador de la Oficina de la Presidencia abandonó el barco, o lo bajaron del mismo, aunque la realidad de los más se vea diferente, él tiene su propia versión, la gran mayoría sólo deseamos que lo único real sea la adquisición de la vacuna contra el COVID y su distribución en nuestro país se efectúe con tanta eficacia como la narrativa construida por el alto mando a través de sus fans ¨youtuberos¨, pues si nos pasa con esta, como lo que pasó con los micro, medianos y pequeños empresarios en los últimos 17 meses, tendremos pérdidas de un millón 10 mil 857 negocios que cerraron sus puertas en el país del no volveré y sabrá Dios cuántos muertos por el COVID. Por eso abrazos y no balazos y como escribe Antonio Machado ¨Dices que nada se pierde y acaso dices verdad, pero todos lo perdemos y todo nos perderá, ya que el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve y si, los mexicanos vemos y no entendemos cómo estamos perdiendo tanto, todos los días, en todos aspectos, y cómo, quien debe verlo, no lo ve. Será que no ha encontrado y sigue buscando su propósito de vida, o será que su real propósito fue siempre ser oposición sin saber ser líder para comandar un país como el nuestro, un líder requiere tener genuino control y conocimiento de lo que acontece en el país para ayudar verdaderamente a quienes en él viven y amar a su nación sin egoísmo o resentimiento, por eso como mexicanos busquemos hacer borrón y cuenta atrás practicando el voto en el 2021, porque hoy, es un mejor día para hacer el balance de las cuentas que arrojan un triste saldo, así que tratemos hacer de todos los días, un buen día para empezar y dejar de ser juguetes de quien juega a ser líder cargando enojos y frustraciones, porque los problemas económicos y de salud nos están sobrepasando y nosotros hemos sido, muy a la mexicana, simplemente quejas, bromas y juguetes que se mueven con falsas noticias y muchas mañaneras, mientras la pandemia crece y la economía baja sin saber para dónde vamos, ya que no tenemos ahorros ni patrimonio en México pero si Guía Ética, donde no se integra a niños, adultos mayores y discapacitados en el mercado laboral, donde mentir y hacer diferencias sociales es un plan de marketing y la Guía se maneja como cortina de mercadotecnia, mientras los mexicanos nos preguntamos ¿Dónde está la oposición? Aun sabiendo que no existe como tal, sino como parte de una gran mascarada en desorden, porque, aunque se diga que el orden de los factores no afecta el producto o resultado, en este momento, en este país y tras escuchar lo maravilloso que resulta vivir en él, urge el líder que pueda unificar y crear una mejor nación, aunque suene a buscar una aguja en un pajar, siempre los hay, por eso en este nuevo año ofrezcamos un rezo a Dios y una copa al amigo con la esperanza de que una vez al año, no hace daño soñar, ya que aunque la realidad sea una, mi verdad es la que quiero creer en el aquí y ahora, pues nada ocurre en el lugar y momento que no deba ocurrir y mas vale tarde que nunca para empezar un nuevo día y un nuevo país digno para vivir donde nada sobre y nada falte y mientras usted corrobora qué le puede sobrar o faltar sabiendo que los que están bien, no pueden estar mal y los que están mal pueden cambiar su realidad cambiando sus pensamientos y forma de actuar, yo me siento a analizar lo acontecido esperando sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx