A trabajar sí, pero no a fuetazos

Los intentos de hacer trabajar como Dios manda al conjunto de personas que se han acomodado en alguna dependencia de los tres niveles de gobierno por haber tenido la suerte de contar con un familiar cercano o con un amigo de la infancia que gana una elección, aunque sea de presidente de la república, han sido tantos que la lista es interminable. Las versiones en torno al tema han transitado también por la pervertida venta de plazas que primero estuvieron en manos de los funcionarios y luego han pasado a las de los dirigentes sindicales que tienen el derecho de emitir propuestas y asignar posiciones. Toda la estructura gubernamental en México está impregnada de costumbres tan poco edificantes. Por eso la burocracia tiene tan mala fama.

El intento del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de reducir la nómina y de hacer trabajar a un número impreciso de trabajadores del gobierno del estado está impregnado por el enojo que le lleva a ser impreciso. Es cierto que la burocracia goza de mala fama por las constantes experiencias de quienes nos vemos obligados a realizar algún trámite en las ventanillas que son atendidas por personas que parecen estar pegadas al respiradero de un caño mientras trabajan. Trato despótico, pocas palabras y mal genio no son extraños a las oficinas gubernamentales.

Pero que los sueldos de los empleados ronden los 50 o los 60 mil pesos hay que demostrarlo nómina en mano. Sí, en cambio, eso puede ser a partir de jefes de departamento o de jefes de área, quizá de titulares de direcciones y coordinadores. Es decir, quienes gozan de esos ingresos son los nuevos que están llegando a hacerse cargo de operar el gobierno. Diría pues, que los empleados de base sean de confianza o sindicalizados, tienen ingresos mucho menores y son quienes, por otro lado, de mal genio y pocas palabras, hacen caminar a la administración pública en los tres niveles de gobierno.

No obstante, todos los vicios burocráticos no impiden que haya personal que se empeña en trabajar bien y aportar resultados positivos. No es difícil detectarlos porque son los más criticados por los mal portados que lamentablemente forman una costra de amargura y negatividad en cualquier espacio en que se encuentran. Sin embargo, hay puntos de convergencia. En el pasado los cambios en gobierno incluyeron hasta al portero y al personal de limpia de las dependencias. Cosa de que un trabajador no fuera del agrado del jefe, para perder su chamba. Por eso se sindicalizaron.

Ramoncito Díaz de León fue dirigente sindical de los burócratas estatales mucho tiempo. ¿Cuál fue la génesis de la división sindical que multiplicó de uno a cinco o seis los organismos con registro? Bernardina Lara Argüelles y Francisca Reséndiz Lara formaron parte de ese proceso cuyas causas reales están relacionadas con la dilución de la fuerza sindical. Yo no sé si negociar a pedacitos tenga alguna ventaja para el patrón, pero lo que sí es cierto es que un paro burocrático total no está en su horizonte.

El panorama de las relaciones laborales de esta administración, la encabezada por Ricardo Gallardo, tiene aspectos diversos. Cuidar los recursos de los potosinos, como llama al presupuesto, con ajustes a la nómina no está justificado mientras por otro lado propone la integración de una guardia pretoriana para cuidarse y cuidar de los suyos en todo momento y en todo lugar.

En el ámbito laboral las maneras importan. ¿Quiere acaso que los malos tratos unifiquen a todas las organizaciones sindicales con registro y le opongan resistencia? No me parece razonable porque en este momento un conflicto en el fuero interno del gobierno estatal, como dice el clásico, tendría efectos de pronóstico reservado. ¿Cómo la ve?

LA COMPETITIVIDAD ESTATAL

El Instituto Mexicano para la Competitividad acaba de publicar su Índice Estatal 2021 y coloca a San Luis Potosí en la posición número 14, apenas dos lugares por encima de la media nacional, pero muy distante de entidades vecinas como Querétaro que se ubica en el tercer lugar después de la Ciudad de México y Nuevo León, Coahuila que está en el cuarto, Jalisco en el quinto, Aguascalientes en el sexto y Tamaulipas en la décimo segunda posición.

El mismo estudio contiene un apartado que denomina “sistema político, estable y funcional”. San Luis vuelve a quedar en posición similar, en el lugar 15 con un riesgo de bajar más. Me voy a tomar la libertad de citar textualmente la explicación de lo que este estudio señala: “El subíndice de Sistema Político, Estable y Funcional mide el potencial de los sistemas estatales para ser estables y funcionales. Un sistema político incluyente y democrático es un bien público por sí mismo, pero además fomenta la inversión mediante la creación de un entorno de sana competencia política, con estabilidad, mayor participación ciudadana y rendición de cuentas.” Hasta aquí la cita.

¿Qué tanta importancia como referente tiene un estudio de esta naturaleza? Evidentemente no hemos avanzado gran cosa a pesar de todos los movimientos sociales, de los conflictos políticos y de nuestras confrontaciones que nos hacen suponer resultados mejores. Superados en el nivel de competitividad económica por seis de los 10 estados que nos rodean, debiéramos buscar soluciones inteligentes a fin de encarrilar a San Luis a partir de las ventajas que siempre presumimos delante de los forasteros, nuestra ubicación de privilegio en la equidistancia que guardamos respecto de los puntos de desarrollo más importantes como son la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Pero hoy disponemos de nuevos elementos como ingredientes para el nivel de competencia económica. Uno es que está en pleno crecimiento la ruta que va del puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán a la ciudad de McAllen en Texas, a través de la cual transitan productos procedentes del continente asiático y con destino al Este de los Estados Unidos. No aprovechar esa vía en ambos sentidos es cosa de desatentos perdedores.

El creciente tráfico de transporte terrestre a través de la carretera federal 57 no genera, por ahora, beneficio alguno para las poblaciones potosinas que toca. De los más de 30 mil vehículos que circulan diariamente por esa vía, solamente los que tienen como destino la capital potosina llegan a nuestra zona urbana. El resto usa los circuitos que intercomunican a otras vías carreteras.

Para colmo, habitamos una ciudad que se encarece artificialmente en sus viviendas. El nivel de las rentas está por encima de la calidad esperada en una vivienda. Es el resabio que tenemos de aquellos “negocios de viudas” que hicieron del centro un cascarón inservible a la fecha. El precio de las viviendas anda por las mismas. No somos competitivos de modo alguno con ciudades vecinas.

La mala suerte no termina. El pésimo material usado para pavimentar la ciudad se encuentra dañado en gran medida por la cantidad de agua de lluvia del presente año. Paradójicamente padecemos por la falta de agua potable y los costos de operación del organismo intermunicipal de distribución nos han afectado mayormente. Es obligación de todos detener esta caída para salir del regular nivel de competencia en que se ubica al estado. Es el reto.

EL COTARRO POLÍTICO

La presidenta estatal del DIF, Ruth Miriam González Silva, acudió ayer a las instalaciones del DIF municipal de Tierra Nueva y se sorprendió de las instalaciones y espacios que tiene la UBR Camino de Luz. La presidenta del Sistema Municipal DIF, Mayra Cabrera Jiménez, le expuso la necesidad de sillas de ruedas, personal médico, terapistas y personal jurídico. “Son de las mejores instalaciones que he visto, el espacio es muy amplio yo creo que hay mucha manera de sacarle provecho a esta Unidad de Rehabilitación, se pueden equipar muy bien, vamos a apoyar a Tierra Nueva, a la gente que tiene necesidad de una silla de ruedas, bastón, andaderas, que sepa la gente que con todos los aparatos funcionales el Dif Estatal los estará apoyando”… La Secretaría de Cultura a través del Centro de las Artes de San Luis Potosí y el Teatro Polivalente, este fin de semana ofrecerá al público las obras teatrales “Todos somos Brian” y “La Cueva de las orquídeas”, mediante únicas funciones en formato virtual y presencial… La Secretaría de Salud y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, informaron ayer que se registraron 152 nuevos contagios según el reporte epidemiológico de las últimas 24 horas. Por esa razón se confirma la convocatoria a respetar la sana distancia, uso de cubrebocas y lavado de manos constante… En cuanto a decesos, se reportan 7 nuevos para un total de 6 mil 721 muertes. De estas defunciones, 4 corresponden a mujeres y 3 en hombres, de entre 38 y 83 años… El lunes se vence el plazo para postularse y cubrir las vacantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí (SEA), por lo que invitan a la sociedad civil a sumarse a la lucha contra la corrupción. La convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Estado informa que existe una vacante de consejero numerario y tres de supernumerarios. Las postulaciones deberán recaer exclusivamente en personas residentes en el Estado que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. La integrante de la Comisión de Selección, Nancy Hernández Cervantes, dijo que entre los requisitos para poder participar es no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos tres años anteriores a la designación… Eso nomás el terrible Manolo… HASTA LA PRÓXIMA

