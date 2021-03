A fuego cruzado

NO PASAN.- Increíble resulta que directivos de corporaciones policiacas como la dirección general de Seguridad Pública, de esta capital y de Soledad de Graciano Sánchez, no puedan mantener un control sobre sus subordinados que, con demasiada frecuencia, son acusados o sorprendidos incurriendo en irregularidades, y al final suelen limitarse a asegurar que serán suspendidos e investigados. Y de ahí no pasan.

INVESTIGACIÓN.- Otra vez tocó el turno a un elemento de la policía capitalina, que obligó a sus superiores a espetar el clásico "vamos a investigar" y en espera de que el caso se olvide. Supuestamente la Unidad de Inspección y Asuntos Internos inició un expediente de investigación hacia un elemento adscrito a la Dirección de Fuerzas Municipales, que en una motopatrulla "pirata" se hacía pasar como Policía Vial en sus ratos libres para "!infraccionar" a automovilistas.

VERGONZOZO.- Para vergüenza de esa corporación municipal, el caso se divulgó ampliamente en redes sociales, y tuvieron que ser policías de Soledad los que detuvieran a elemento que se hallaba fuera de su jurisdicción. Por lo pronto, y en tanto se define su situación legal, el servidor público será separado de sus funciones.

SOLEDENSES.- Y, como ya es costumbre, en los próximos días seguramente le tocará a elementos policiales de Soledad salir a la luz pública en una probable irregularidad o ilícito, pues generalmente van una y una. Parece que el cambio de titular no le sentó muy bien a esa corporación

EN CINTURA.- Hace tiempo, el llamado Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) anunció sus intentos de llegar al acuerdo de "regular a las empresas de seguridad privadas y así poder homologar los reglamentos de estas en todo el país", lo que significaría que el control que supuestamente de ellas llevaba directamente la Dirección General de Seguridad Pública del Estado ni siquiera sirve.

- Aquí en San Luis Potosí, es notable la operación de decenas de empresas de "seguridad privada", muchas de ellas iniciadas y organizadas por ex policías, algunos de ellos despedidos de las corporaciones policíacas, o cuyo personal es contratado sin mayor control ni experiencia.