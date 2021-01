A fuego cruzado

NO CONTAGIOS.- Presume la secretaría general de Gobierno que hay control en el tema de los contagios de Covid-19 al interior de los reclusorios estatales, pero se evitó mencionar el número de contagios confirmados y, sobre todo, el número de decesos entre ellos.

REVISIONES.- Tras la supuesta riña al interior del reclusorio estatal, que dejó como saldo un muerto, se confirmó que los involucrados portaban armas blancas hechizas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reconoció su descuido y, en un comunicado, anunció que “se intensificarán las revisiones a dormitorios y las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones”.

LOCALIZADO.- Policías adscritos a la zona Altiplano localizaron a un joven, el cual se encontraba desaparecido desde el pasado12 de enero. Fue ubicado en la colonia Olivar, en el municipio de Matehuala; los elementos corroboraron que se trataba de un joven de 23 años de edad, el cual contaba con una pesquisa de búsqueda desde el día 12 de enero del año en curso, por lo que le brindaron el apoyo para trasladarlo a la instancia correspondiente.

PRESUMEN.- Autoridades municipales se colgaron de supuestas estadísticas oficiales, para presumir que la incidencia de delitos patrimoniales ha tenido “un notable descenso en la capital potosina”, ya que en comparación con 2019, en el 2020 se redujo un 21 por ciento, al pasar de 9 mil 743 a 7 mil 700, respectivamente.

CAMBIOS.- El C. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Guzmar Ángel González Castillo, Comandante de la XII. Zona Militar, dio posesión al mando, tomó protesta de bandera y protesta al cargo al C. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Rolando Solano Rivera, como Jefe del Estado Mayor de la XII Zona Militar; también se dio posesión al mando, tomó protesta de bandera y protesta al cargo del C. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Manuel de la Fuente Barrera, como Comandante del 40/o. Batallón de Infantería. Mientras tanto, en la región huasteca, se fue el coronel Rodolfo Blancas del 36 Batallón de Infantería, y se dio la bienvenida y presentación de quien quedará a cargo, el Coronel Pablo Teseo Torres.