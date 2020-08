A fuego cruzado

REVIENTAN JARIPEO.- En el municipio de Ciudad Fernández, la Policía reventó un jaripeo en el que mínimo se habían reunido 150 personas; fue en la localidad de El Paraíso, donde elementos policíacos acudieron en atención a un reporte anónimo, ya que en el sitio no se atendían las disposiciones sanitarias y, además, evenetos de ese tipo están prohibidos.

SIN TRABAJAR.- Parece que los “cuicos” municipales de Soledad de Graciano Sánchez ya no hacen su trabajo, si es que alguna vez lo hicieron, y desde hace tiempo no contribuyen a mejorar la seguridad en esas tierras. La Policía Estatal ha tenido que salir al quite, y atiende las llamadas de auxilio que diariamente se reciben de atribulados vecinos soledenses.

DURANTE JULIO.- Donde sí se trabaja es en la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la 12/a. Zona Militar, que durante el mes de julio detuvo en territorio potosino a 13 personas en flagrancia delictiva, y decomisó 15 armas de fuego, mil 185 cartuchos, 93 cargadores, material táctico diverso, así como dos mil 882 kilos 530 gramos de marihuana y 16 kilos 799 gramos de “cristal”.

COMPROMISO.- Con estas acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos refrenda su compromiso con las familias mexicanas de velar y salvaguardar en todo momento su bienestar, coadyuvando con la Estrategia Nacional para Combatir y Prevenir las Adicciones.

FOSAS.- Personal de la Fiscalía General del Estado, la famosa FIGE, confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de Azogueros, donde ya se recuperó una veintena de restos óseos.

COVID-19 EN LA FIGE.- Por cierto, empleados de la famosa FIGE exigen no solamente que se desinfecten las oficinas de la calle Iturbide 855 sino que se retire al personal, debido a que hubo ahí un supuesto brote que enfermó a varios de Covid-19; lamentablemente sus superiores no han tomado en serio el reclamo.