A fuego cruzado

EN LA TORRE.- Las autoridades penitenciarias parecen preocuparse mucho de los protocolos sanitarios al interior de los reclusorios, como lo es el estatal, pero al interior no existe uno verdadero, es decir, se opta por abrir los pabellones y cuando a alguien se le detecta la sintomatología de Covid-19, no se sabe qué hacer. Así sucedió con un enfermo sospechoso que lo traían para todos lados, porque no sabían dónde colocarlo, y terminaron por confinarlo en una de las torres. Después se le excarceló para ser trasladado a un hospital, donde lamentablemente falleció.

¿A DÓNDE?- Y ya en el tema del personal penitenciario, hay quienes se preguntan qué hacía una camioneta del área de seguridad del penal estatal, en la colonia Progreso, en el sur de la ciudad, cuyo conductor terminó por involucrarse en un delito, al atropellar a un transeúnte, este fin de semana. Y es que quienes tienen a su cargo tales unidades deben utilizarlas solamente para las labores que tienen asignadas, y cumplir con ciertos protocolos y rutas de traslado.

ALIVIO.- Según el vicefiscal general del Estado, Aarón Edmundo Castro Sánchez, los hechos delictivos de las últimas semanas están relacionados con disputas entre diferentes grupos delictivos; gran "alivio". Por si fuera poco, declaró que de los más de 50 homicidios que se registran por mes, alrededor del 70 por ciento no está resuelto.

PAZ EN EL BARRIO.- La dirección de Policía Vial del Ayuntamiento capitalino, sumará otra vez esfuerzos a la acción ciudadana "Paz en el Barrio", proyecto que busca orientar y alejar a niños, niñas y jóvenes para que dejen las pandillas, la drogadicción y canalicen las energías al ámbito deportivo.

CAMBIO DE IMAGEN.- Dentro de ese proyecto, además del impulso al deporte, se encuentra el cambio de imagen del entorno, como la limpieza de los alrededores, la pinta de sus espacios deportivos como son canchas o áreas de ejercitación, la eliminación del graffiti de los edificios, la mejora en la iluminación; también se realizan ferias del empleo, y jornadas médicas gratuitas por parte del DIF municipal.

MAR DEL ÁNGEL.- No se ha olvidado que Héctor Mar del Ángel, el policía estatal habilitado como titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Valles, debe comparecer ante el Cabildo para explicar las irregularidades y excesos de los elementos a su cargo, así como la baja operatividad. Se sabe que en los próximos días se concretará esa reunión.