A fuego cruzado

HASTA EL 30.- Abogados, litigantes, público en general, juezas y jueces de primera instancia y el personal involucrado de todo el estado potosino, fue notificado que el Poder Judicial del Estado amplió hasta el 30 de mayo su período de cuarentena por la emergencia por el Covid-19. El anuncio se hizo a través de oficio girado por la presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, la magistrada Olga Regina García López.

FRAUDES ELECTRÓNICOS.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado advirtió sobre intentos de fraude que delincuentes hacen aprovechándose de las acciones de sana distancia ante Covid-19, que se realizan por medio de llamadas de extorsión, operadas por supuestos empleados bancarios, mismos que ofrecen créditos, préstamos o presuntas liquidaciones de deudas con las instituciones bancarias.

POR ALGO.- Cada cierto tiempo, el personal de la Fiscalía General del Estado, la famosa FIGE, tiene la costumbre de difundir versiones sobre la salida de tal o cual funcionario de la dependencia. Ya tocoó el turno al fiscal Federico Garza Herrera, del que se dice que está por abandonar el barco, soltar la toalla.

QUE NO.- Lo interesante es que desde el Congreso del Estado, en voz del diputado Edgardo Hernández, se tocó el tema. El legislador dice saber que Garza Herrera tiene intenciones de regresar como académico a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, lo que no se permitirá y exigió su permanencia para el cargo que asumió hasta su conclusión; no quiere dice, otro improvisado.

CONTRASEÑAS.- Estas llamadas y/o mensajes en correos electrónicos, tienen por objetivo obtener datos personales o contraseñas que faciliten el robo de recursos de las cuentas bancarias. Ante ello, se advierte que ninguna institución bancaria solicita contraseñas ni cantidades económicas y mucho menos información que permita el acceso a cuentas personales o institucionales.

DENUNCIAR.- A su vez, se hace un exhorto a denunciar de inmediato este tipo de situaciones a los números de emergencia 9-1-1 o 089 denuncia anónima.