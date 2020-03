A fuego cruzado

BAEZA.- Varios policías han aprovechado las mesas de negociación con los mandos de la Secretaría de seguridad Pública, para denunciar diversas irregularidades que les han afectado en el cumplimiento del trabajo, y ya salió a relucir la intromisión del director jurídico de la dependencia, del que ahora se solicita su remoción.

ENCUBIERTOS.- Y de acuerdo con la versión de algunos policías estatales, es pura mentira aquello de los operativos encubiertos que presumió recientemente el jefe policiaco y responsable de la seguridad en San Luis Potosí, Jaime Pineda. Dicen que son tan “encubiertos” que ningún policía se ha dado cuenta de ellos.

SEÑALADOS.- Y con la misma cantaleta y rollo de siempre salió la dirección general de Seguridad Pública Municipal de la capital potosina, luego de la denuncia ciudadana a través de redes sociales en la que se da a conocer evidencia en la que un oficial de la corporación capitalina presuntamente recibe lo que pareciera ser dinero en efectivo por parte de una persona la tarde del miércoles al poniente de la ciudad.

SUSPENDIDO.- Según eso, la Dirección de Asuntos Internos de la corporación inicio la investigación del hecho señalado, con la finalidad de dar el debido proceso a la remoción del agente involucrado mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Una vez que se hicieron las primeras indagaciones respectivas, se suspendió al elemento y se le turnó a la Comisión de Honor y Justicia

NO TODOS.- Cabe hacer mención que este caso no representa los valores ni el actuar de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, por lo que reafirma que no se tolerarán actos de corrupción que empañen a la Institución.

REPROGRAMAN ELECCIÓN.- Como una medida para evitar la propagación del Covid-19, la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, resolvió suspender y reprogramar la elección de su mesa directiva, medida que fue apoyada por cada uno de quienes aspiran a presidirla para el siguiente periodo.