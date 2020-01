A Fuego Cruzado

MEJOR CERRAR.- Qué lamentable que las autoridades policiacas, y luego las responsables de procurar justicia, apuesten más por el olvido de las decenas de casos de robos y asaltos, y esperando que no se registren más, para que la ciudadanía ya no presione. Los últimos casos registrados en establecimientos el centro de la Ciudad ya tienen consecuencias y, por lo pronto, trasciende que el propietario del tradicional bar “Ezgodi” ya resolvió no abrir el negocio, como han hecho muchos otros afectados por la delincuencia.





CÉNTRICOS ASALTOS.- Pero no solamente los bares y cantinas del Centro Histórico han sido el blanco de los delincuentes en las últimas semanas, sino muchos negocios de todo tipo, como el establecimiento de comida rápida ubicado en el cruce de Ignacio Zaragoza y Universidad, afectado en dos ocasiones.





OTRO FRENTE.- Pero en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que encabeza el jefe policiaco y responsable de la seguridad de los potosinos, Jaime Pineda, no sabe más que abrir frentes, en lugar de cerrarlos. Y como muestra está la manifestación ahora de custodios del reclusorio estatal





SE QUEJAN.- Los custodios debieron acudir con el secretario general de Gobierno para que se les aclare la situación por el cinco por ciento de homologación a su salario que debió haberse pagado, lo cual no ha sucedido. Exigieron, de paso, mejor equipamiento y denunciaron que por falta de personal están doblando turnos de 24 horas, entre otras quejas.





TAPAR EL SOL.- Seguramente, como respuesta, los responsables del Gobierno del Estado les dirán que no desesperen, que en breve tendrán su dinero y, para tapar el Sol con un dedo, realizarán una ceremonia de entrega de uniformes y equipo a los custodios. Es lo que se acostumbra.