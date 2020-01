A Fuego Cruzado

SE TARDÓ.- La Fiscalía General del Estado, la famosa FIGE, tiene grandes problemas de comunicación social, y por lo general no reacciona o lo hace de manera tardía, como es en el caso de la joven que falleció el pasado 27 de diciembre en uno de los niveles del distribuidor vial “Benito Juárez”, al caer de una motocicleta. No aclaró en su momento cómo ocurrió el percance, y dejó que las versiones corrieran, al grado de que se tuvo que convocar a una marcha para exigir se esclarezca.

NO ADICTO.- Hay muchos que dudan que haya sido un accidente -alentados en gran parte por supuestas indagaciones alternas-, sin saber que el conductor de la motocicleta resultó herido en el accidente e inclusive estuvo hospitalizado; por si fuera poco, también lo acusan de conducir drogado cuando sus familiares aseguran que no es adicto, y hasta se asegura que la motocicleta en la que viajaban no resultó con daños visibles, cuando sí los presenta.

CUSTODIA.- Sin embargo, la FIGE no se molestó en dar, en el momento oportuno, la versión oficial y hoy en la cabeza de muchos existe la versión de que se trató de un feminicidio. Asimismo, hay dos hijos pequeños, que ya son peleados en custodia por la familia de la infortunada.

APRESURADOS.- Así pues, como ya es costumbre, la famosa FIGE y sus “comunicadores” recurrieron a un apresurado boletín para divulgar ya fuera de tiempo que la investigación del caso sigue su curso, tal y como ha sucedido en muchos casos que, por cierto, valdrá la pena recordar en este espacio próximamente.

ADIÓS A LA PF.- El 31 de diciembre de 2019 concluyó el plazo para la desintegración formal de la Policía Federal, y la incorporación de sus elementos a la Guardia Nacional, de acuerdo con el acuerdo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó en el Diario Oficial de la Federal.

VILLA DE REYES.- Es grave, sea cual sea el motivo, lo que está ocurriendo en Villa de Reyes, donde hay intranquilidad tras el ataque a tiros contra la sede de la comandancia de Policía, donde por cierto una persona resultó herida por un rozón de proyectil.

OTRO ATAQUE.- Por cierto, autoridades de ese municipio no hay confirmado ni negado si realmente se registró un segundo ataque similar, peor en el domicilio particular del titular de la Policía Municipal, ubicado en el norte de esta capital potosina.