A Fuego Cruzado

RECOMENDACIONES.- Tarde, como siempre, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitió apenas este jueves medidas de autoprotección para temporada decembrina, como el evitar traer consigo gran cantidad de bolsas al salir a la calle, fuertes cantidades de dinero en efectivo o tarjetas de crédito, o no salir con joyas u objetos ostentosos y no usar audífonos, entre otras. Aunque no están de más recordar las recomendaciones, es evidente que a la dependencia le falló la logística, pues la temporada fuerte es antes del 24 de diciembre.

ESPECIAL CUIDADOS.- La dependencia también recuerda que se debe tener especial cuidado en no perder de vista hijos e hijas en la calle o centros comerciales, enseñarle a niños y niñas su nombre completo, el de sus padres y un número telefónico al que llamar en caso de extravío, es importante pedir a los menores de edad, no aceptar regalos ni hablar con personas extrañas.

TRANSPORTE PÚBLICO.- Al abordar el transporte público o taxis se recomienda sentarse cerca del operador y revisar que el chofer porte permiso y su licencia de conducir a la vista, de preferencia, utilizar taxis de un sitio establecido.

NUEVOS POLICÍAS.- Con la característica de que son “más confiables” porque aparentemente pasaron todas las pruebas de control y confianza, el estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, viene a reforzarse con la incorporación de 199 nuevos elementos, que ya concluyeron su capacitación. De ellos, 125 elementos reforzarán las filas de la Policía Estatal, 26 estarán comisionados a la Dirección General de Prevención y Reinserción, y 49 más al área de inteligencia del C5i2.

MÁS PROBLEMAS.- El reciente incidente que dejó varios heridos al interior del reclusorio estatal, que trató de minimizarse, pero que inexplicablemente derivó en el traslado de los participantes a otros penales, es una muestra que el sistema penitenciario potosino está mal manejado. Seguramente no tardan en estallar las cosas en el penal de Ciudad Valles.