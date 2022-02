A falta de una mejor teorización cuando se trata de describir algunos sucesos se suele acudir a descalificaciones, insultos, agresión, usando modelos teórico abstractos sin fundamentos o pruebas, por lo que en este controvertido mundo es mejor hablar de banalidades que de desesperaciones, sin dejar de lado que siempre se tiene frio por los muertos y desaparecidos, su ausencia normalmente nos deja en la corriente de aire frio que nos paraliza, por eso, a la hora de construir premisas sobre las posibilidades y limites de su construcción giran las décadas de inconformidad que por un momento parecían estar conformes y de nuevo, la inconformidad aparece llevándonos al caos sin percibir que no hay mal que dure cien años, ni enfermo que lo resista.





Por lo que hablar de todo da lo mismo que hablar de casi todo o de nada en un mundo al borde de la locura, donde los niños no encuentran congruencia y los jóvenes perdieron el respeto porque sus autoridades no la muestran, tal vez este mundo se encuentra al revés y los antivalores están de moda, ya que se esta viviendo en un mundo que no es, con gente que no es y dinero que no está, con tajante distinción de construir o destruir, fomentando el rechazo entre amigos y enemigos con ideas de fomentar el conflicto con la limitación de poderes, poco abierto al diálogo y al conocimiento en una realidad presente que puede leerse como contrapunteo de dos realidades diferentes.





Así que no quiero aventurarme en tan tortuosos recorridos de pruebas irracionales prefiriendo meterme en la banalidad de los hechos que al final de cuentas nadie sabe y como no hay verdades totales esperemos a que la verdad salga sola. Decimos que nada se pierde y creemos que es verdad a pesar que la verdad es que al final todo lo perdemos y todo nos perderá, recuerda que en la memoria lo vivido se disipa y la magia fugaz del instante pocos saben disfrutar ignorando la grandeza de sus manos o el poder de los sueños bajando la cabeza, enterrando el talento en la tierra amarga de la inseguridad y el miedo, ignorando que el uno es el todo y todos somos uno, que los espíritus del bosque y la ciudad se conmueven al escucharnos decir la verdad, verdad de unión, amor y paz de hermanos.





Somos parte del Universo y él es parte de nosotros, a cada uno corresponde hacer su parte para continuar la conexión que desaparece el miedo con la tranquilidad que la naturaleza nos emana, reconociendo que al hablar con el poder superior recordamos quienes somos y de dónde venimos, asi que fluye como agua del rio y deja los apegos para que el fuego los borre y la tierra nos devuelva los deseos de vivir recordándonos los latidos del corazón que emanan del amor, ese amor a la patria y al hermano donde no se juzga, se es amigo, compañero y ya.





Iniciemos esta semana con el deseo del hoy, del hoy es el día para cambiar y ejercer el cambio en nosotros y que este cambio personal nos permita ejercer el cambio en un país con miedo y desconfianza y mientras ejercemos ese cambio yo espero sus noticias en angeldesofia@hotmail.com Dándole