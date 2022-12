Educación y sindicalismo | Lágrimas de Cocodrilo

Es inútil gritarle a los de arriba cuando el remedio está en los de abajo.

TIENEN RAZÓN LAS huestes del magisterio “estatal” cuándo reclaman salarios y prestaciones al patrón que les corresponde (gobierno del Estado) y más aún cuando esos emolumentos ya han sido devengados. No, esto no es nuevo, ya tiene décadas y casi centurias (en la antigüedad educativa colonial también hubo manifestaciones iguales) porque siempre la parte gubernamental diluye los descuentos en otros menesteres ajenos a la docencia. ¿En donde han quedado los fondos magisteriales integrados por aportaciones personales?, ¿que también vamos a echarle la culpa al pasado?, hay razón válida.

PERO LLORAN PARA arriba cuando el remedio está abajo. El gobierno estatal se queja de qué no hay dinero para pagar deudas magisteriales; engloba a ambos sistemas: el federal y el estatal sin tomar en cuenta que el Estado no paga a los federales, ni les da sueldo, ni les da prestaciones, ni les da aumentos, ni les da ascensos, ni les da aguinaldos; total al sistema que rige la SEGE NO LES DA NADA. Todo el gasto educativo correspondiente al magisterio dependiente de la Sep federal lo absorbe FONE en cuyo caso es la que tiene el problema encima (si es que tiene adeudo en salarios y prestaciones) y NO EL ESTADO, así es que por los federales no se apuren.

Y EN ESTA semana, a propósito, llega el aguinaldo, al menos federal, y será pagado al igual que en años anteriores EN DOS PARTES, una en esta semana y la otra en la primera quincena de enero del 23. Es diferente en el SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR, que, a menos de que haya cambio, se paga en una sola emisión y aquí sí, bajo este esquema el gobierno del Estado va a batallar pues buena millonada (¡Super!) la que tienen que desembolsar. Sea como sea el aguinaldo del 22 al magisterio en total viene a ser paliativo agregado a su quincena de la próxima semana. Ah, debe de ser sin descuentos.

DE OTRO ASUNTO.- Sin duda alguna que la historia del liberalismo en San Luis sigue dando nota: La Gran Logia de Estado Libre y Soberana “El Potosi alista ya la campaña para la renovación de sus cuadros dirigenciales 2023; para ello los cambios ídem en cada uno de los talleres (logias) se están efectuando. Los puestos que funge al interior de ellos cada año son cambiados bajo una votación libre, directa y secreta. “EL POTOSI” ha perdurado por más de doscientos años en su función social y más de cien años como institución representativa Legal (Carta Patente en 1891). Esperemos resultados.





Y SI LA Secretaría de Educación Federal (Leticia Ramírez aprendiendo) cambió el procedimiento calificatorio y ahora admite la reprobación, será necesario enseñar al maestro a evaluar pues la multitud de reprobados trastocará la secuencia programática. Hay que poner limitantes para saber hasta qué nivel se aprueba y desde qué nivel lo contrario. De todas maneras, aún no se sabe cómo.